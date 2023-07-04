Кудерметова: «Болельщики Уимблдона хороши, они поддерживают меня»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова после победы в первом круге Уимблдона над эстонкой Кайей Канепи ответила на вопрос о болельщиках.

«Болельщики очень хороши. Они поддерживают меня. Я думаю, неважно, из какой ты страны, мы здесь просто теннисисты, мы здесь, чтобы соревноваться и стараться показать себя с лучшей стороны», — сказала Кудерметова на пресс-конференции.

Во втором круге Кудерметова сыграет с Маркетой Вондроусовой из Чехии.

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