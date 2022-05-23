Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Крейчикова проиграла 97-й ракетке мира в первом круге турнира

Вторая ракетка мира Барбора Крейчикова проиграла 97-й ракетке Диан Парри в первом круге «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 2 часа 8 минут и завершился со счетом 6:1, 2:6, 3:6.

Француженка дважды подала навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15. На счету Крейчиковой — четыре эйса, семь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Отметим, что чешская теннисистка является действующей чемпионкой «Ролан Гаррос».

Во втором круге турнира Парри сыграет с Камилой Осорио из Колумбии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Диан Парри (Франция) — Барбора Крейчикова (Чехия, 2) — 1:6, 6:2, 6:3