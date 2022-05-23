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Сегодня, 17:14

Осака объяснила свое поражение в первом круге «Ролан Гаррос»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение в пером круге «Ролан Гаррос».

«Я не чувствовала проблем с ахиллом до второго сета. Думаю, что сложности с подачей связаны с тем, что я понимала, насколько сильна соперница на приеме. Немного боялась, что она сможет легко принимать. Возможно, я слишком сильно старалась. Да, конечно, проблема еще и в том, что у меня было мало практики перед турниром. Но я очень благодарна зрителям за поддержку. Они давали мне много энергии. Было здорово здесь сыграть, хоть я и уступила», — приводит слова Наоми UbiTennis.

В первом круге турнир японка уступила американке Аманде Анисимовой со счетом 5:7, 4:6. Во втором круге Анисимов сыграет с Донной Векич из Хорватии.

Теннис
Наоми Осака
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