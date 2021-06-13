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Крейчикова первой за 21 год взяла оба титула на Открытом чемпионате Франции

14:50

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала первой теннисисткой, которой впервые за 21 год удалось выиграть Открытый чемпионат Франции и в одиночном, и в парном разряде. В последний раз это удавалось француженке Мари Пирс в 2000 году.

25-летняя Крейчикова выиграла Roland Garros в одиночном разряде, в финале обыграв россиянку Анастасию Павлюченкову со счетом 6:1, 2:6, 6:4.

Сегодня, 13 июня, она в паре с соотечественницей Катержиной Синяковой стала победительницей парного разряда на Roland Garros. В финале они обыграли польку Игу Свентек и американку Бетани Маттек-Сэндс со счетом 6:4, 6:2.

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