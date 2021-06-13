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Крейчикова и Синякова выиграли парный Roland Garros

14:07
Барбора Крейчикова. Фото Clive Brunskill.
Барбора Крейчикова. Фото Clive Brunskill.
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Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова обыграли Игу Швентек и Бетани Маттек-Сандс в финале парного разряда Roland Garros (6:4, 6:2).

Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Для Крейчиковой это второй трофей на Roland Garros. В финале одиночного разряда она обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову — 6:1, 2:6, 6:4.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Финал

Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 2) — Бетани Маттек-Сэндз/Ига Свентек (США/Польша, 14) — 6:4, 6:2

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