Тарпищев заявил, что российская Федерация тенниса не получила документы по делу Сизиковой

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что инцидент с задержанием российской теннисистки Яны Сизиковой, которую подозревают в умышленном проигрыше парного матча на Roland Garros в 2020 году, не отразился на репутации организации.

«До конца турнира мы документы о задержании не получили и, думаю, увидим их только месяца через два. В любом случае на репутации нашей федерации эта ситуация никак не отразилась негативно», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Сизикова была помещена под стражу в офисе юридической полиции, в ее гостиничном номере прошли обыски. Позже россиянку отпустили на свободу. Спортсменка полностью опровергает выдвинутые обвинения и намерена подать жалобу на клевету. Расследование продолжается.