Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Тарпищев заявил, что российская Федерация тенниса не получила документы по делу Сизиковой

16:30
Теги:

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что инцидент с задержанием российской теннисистки Яны Сизиковой, которую подозревают в умышленном проигрыше парного матча на Roland Garros в 2020 году, не отразился на репутации организации.

«До конца турнира мы документы о задержании не получили и, думаю, увидим их только месяца через два. В любом случае на репутации нашей федерации эта ситуация никак не отразилась негативно», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Сизикова была помещена под стражу в офисе юридической полиции, в ее гостиничном номере прошли обыски. Позже россиянку отпустили на свободу. Спортсменка полностью опровергает выдвинутые обвинения и намерена подать жалобу на клевету. Расследование продолжается.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11638215

Читайте также

Англия — Хорватия, Евро-2020: где смотреть трансляцию и во сколько начало
«Пропустили из ничего, и вся игра начала ломаться». Пресс-конференция Черчесова и Мартинеса
Медицинский штаб «Интера» рассказал о состоянии Эриксена
Бельгии не пришлось обыгрывать Россию. Наши сами подарили победу

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд