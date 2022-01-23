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Сегодня, 06:13

Крейчикова обыграла Азаренко и вышла в четвертьфинал Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в четвертьфинал Australian Open.

В четвертом круге Крейчикова победила Викторию Азаренко из Белоруссии в двух сетах — 6:2, 6:2.

В четвертьфинале турнира Крейчикова встретится с американкой Мэдисон Кис.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Барбора Крейчикова (Чехия, 4) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) — 6:2, 6:2

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