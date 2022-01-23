Крейчикова обыграла Азаренко и вышла в четвертьфинал Australian Open
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в четвертьфинал Australian Open.
В четвертом круге Крейчикова победила Викторию Азаренко из Белоруссии в двух сетах — 6:2, 6:2.
В четвертьфинале турнира Крейчикова встретится с американкой Мэдисон Кис.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Барбора Крейчикова (Чехия, 4) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) — 6:2, 6:2
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