Крейчикова обыграла Азаренко и вышла в четвертьфинал Australian Open

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в четвертьфинал Australian Open.

В четвертом круге Крейчикова победила Викторию Азаренко из Белоруссии в двух сетах — 6:2, 6:2.

В четвертьфинале турнира Крейчикова встретится с американкой Мэдисон Кис.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Барбора Крейчикова (Чехия, 4) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) — 6:2, 6:2