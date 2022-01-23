Бадоса уступила Киз в 1/8 финала Australian Open

Испанская теннисистка Паула Бадоса в 1/8 финала Australian Open уступила американке Мэдисон Киз со счетом 3:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. Испанка сделала эйс и 10 двойных ошибок, а также реализовала один возможный брейк-пойнт. У 51-й ракетки мира 3 подачи навылет и одна ошибка на второй подаче, а также 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В четвертьфинале турнира Киз встретится с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Виктория Азаренко (Белоруссия).