Гауфф расплакалась после поражения от Свентек в финале «Ролан Гаррос»

Гауфф не сдержала эмоций после поражения от Свентек в финале «Ролан Гаррос»

18-летняя Кори Гауфф прокомментировала поражение от первой ракетки мира, Иги Свентек в финале «Ролан Гаррос» (1:6, 3:6).

«Во-первых, хочу поздравить Игу. То, что ты делала в последние несколько месяцев, просто потрясает. Надеюсь, мы еще не раз встретимся в финалах и когда-нибудь я, может быть, тебя обыграю», — цитирует Гауфф сайт турнира.

После этого спортсменка не смогла сдержать слез и расплакалась.

«Хочу сказать спасибо своей команде. Простите, что сегодня не получилось. Но спасибо вам за то, что всегда поддерживаете. Надеюсь, это первый финал из множества. Я очень вас ценю», — добавила Гауфф.

Ига Свентек выиграла 35-й матч подряд. Это повторение рекорда XXI века ?для женского тенниса. Такая же по длительности победная серия есть в активе Винус Уильямс.

В XX веке более высокого результата добивались Моника Селеш (36 побед кряду), Мартина Хингис (37), Крис Эверт (55), Маргарет Корт (57), Штеффи Граф (66) и Мартина Навратилова (74).