Свентек выигрывает «Ролан Гаррос» и повторяет рекорд старшей Уильямс

В финале польская машина разгромила 18-летнюю американку Гауфф.

«Ролан Гаррос». Женщины. Финал

Ига Свентек (Польша) — Кори Гауфф (США) — 6:1, 6:3

После жестких мужских полуфиналов на «Ролан Гаррос» наступил день женского финала. В прошлом году в финальную стадию прошла Анастасия Павлюченкова, которая пусть и не выиграла, но хотя бы порадовала российских болельщиков. В этот раз в четвертьфинале встречались сразу две теннисистки из нашей страны — Дарья Касаткина победила Веронику Кудерметову, но в полуфинале против Иги Свентек у Дарьи почти ничего не получилось.

Мощное начало Свентек на пути к рекорду

Про Игу Свентек в последнее время говорится очень много. Полячка не проигрывает уже на протяжении 34 матчей. В случае выигрыша в финале теннисистка должна была сравняться по числу побед с серией Винус Уильямс. Кроме американки начиная с 2000 года только Новак Джокович и Роджер Федерер выигрывали больше. В общем, одни уникальные достижения.

Но и соперница у Иги не совсем простая. Кори (или просто Коко) Гауфф стала самой молодой спортсменкой после Марии Шараповой, кому удалось выйти в финал турнира «Большого шлема». Уже в 18 лет американка здраво рассуждает в интервью, хоть недавно и окончила школу, у нее обычно не бывает срывов на корте, как у многих известных теннисистов. Кажется, что у нее все в порядке с нервами — это обстоятельство часто подводит даже более опытных игроков. Выступает Гауфф уже довольно долго: в 2019 году она уже обыгрывала на «Шлеме» Винус Уильямс. Тогда Коко было всего 15.

Ига Свентек. Фото Reuters

Сейчас Коко еще не входит даже в 15 сильнейших в мировом туре, но она все-таки добралась до финала. Немало этому поспособствовали теннисистки из топ-10, которые повылетали с «Ролан Гаррос» еще в первых кругах — они не дошли даже до четвертого раунда. Со Свентек Гауфф все равно должно было быть сложно: если обратиться к сухой статистике, то Ига в 2022 году сыграла 102 сета, из них в 54 отдала соперницам один или два гейма либо вообще ноль. При этом полячка как раз дошла до финала, проиграв один сет. Американка же вообще не отдавала никому партий.

Через первые 15 минут после начала матча Свентек уже вела 3:0 с двумя брейками. И не то чтобы взятые геймы дались ей очень легко — в третьем пришлось помучиться, но все равно впечатляет. У Коко долгое время вообще не шла подача, потом не получалась первая, да и невынужденных ошибок у нее набралось в два раза больше, чем у Иги. Когда полячка выиграла первое очко в матче, с трибун даже крикнули: «Давай, Коко, это еще не конец!» — намекая, что Гауфф нужно бороться.

— Буду играть свободно и постараюсь показать свой лучший теннис — мне нечего терять. Думаю, нужно быть агрессивной, но в нужные моменты сохранять терпение. Мы играли в этом году в Майами, и в том матче я допускала много невынужденных. В этот раз нужно постараться этого избежать, — говорила Коко ESPN перед началом финала.

Кори Гауфф и Ига Свентек. Фото Reuters

Сказать-то легко, а вот сделать — сложнее. Двойные ошибки, невынужденные в важных розыгрышах — вроде и бьет американка мощно, вот только не туда. А Ига при этом выглядит достаточно спокойно: в меру рискует (иногда даже кажется, что аут, но нет, попала), хорошо подает. Только пятый гейм в матче достался Гауфф, и то пришлось побороться.

Так ничего и не получилось у американки в первом сете — неплохие удары были, но у Свентек-то лучше. Полячка несколько раз попадала четко в линию, когда Гауфф уже могло показаться, что там аут.

Волнительное начало второй партии

Но первый гейм второй партии остался за Коко — это был ее первый в матче брейк. Ига отчего-то разнервничалась, допустила двойную и запустила мяч в гигантский аут. Потом Гауфф взяла и свою подачу, пока Свентек несколько раз принимала в сетку.

Развить успех у Гауфф не получилось — даже ни разу не удалось довести до каких-нибудь приличных 40:40 в гейме. До такого американка дошла только на своей подаче в восьмом гейме, когда Иге до победы оставалось взять всего четыре очка. Подача в итоге осталась за Коко.

Кори Гауфф. Фото Reuters

Это только отсрочило неизбежное по времени — Свентек все равно взяла свое, достаточно легко выиграв следующий гейм, а вместе с ним и весь турнир.

Выиграв «Ролан Гаррос», Ига повторила рекорд Винус Уильямс — 35 побед подряд. Пора замахиваться на мужские достижения — судя по мощи самой полячки, она вполне может стать кем-то вроде Джоковича или Надаля, только в женском обличии.