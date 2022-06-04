Свентек: «Два года назад победа на «Ролан Гаррос» стала для меня неожиданной. В этот раз мне пришлось потрудиться»

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала свою победу на «Ролан Гаррос».

Сегодня, 4 июня в финале Свентек победила американку Кори Гауфф (6:1, 6:3).

«Когда я выиграла два года назад, это было что-то невероятное и неожиданное. Теперь же мне пришлось упорно потрудиться, чтобы дойти до титула. Я хочу поблагодарить всех болельщиков, приятно, что я могу положиться на вас в самые сложные моменты. Благодаря вам у меня всегда есть дополнительная мотивация.

Также я хочу поздравить Кори Гауфф с выходом в финал, она проделала отличную работу и постоянно прогрессирует. Уверена, что трофеи ее еще ждут. В этом сезоне я многое узнала о себе, я поняла, что пределов нет. Когда мне казалось, что моя победная серия вот-вот закончится, мне удавалось продолжить ее. Я горжусь тем, что мне это удается. Первая победа на турнире «Большого шлема» — это здорово, но вторая победа — это подтверждение уровня. Вторая победа была моей целью, я рада, что смогла показать стабильность и повторить свое достижение», — приводит BBC Sport слова Свентек.

Свентек выиграла турнир «Большого шлема» во второй раз в карьере. Первую победу она также одержала на «Ролан Гаррос» в 2020 году.