Гауфф: «Я не знаю, за счет чего можно будет остановить Соболенко в финале»

Американская теннисистка Коко Гауфф ответила на вопрос, за счет чего соперницы могут обыграть белоруску Арину Соболенко на Australian Open-2024.

«Я не знаю, за счет чего можно будет остановить Арину в финале. Мне кажется, что сегодня я была близка к цели, просто надо было забирать важные очки. Думаю, надо просто забирать эти очки. В финале турнира «Большого шлема» может произойти все, что угодно. Думаю, чтобы выиграть у нее, нужно просто относиться к этому финалу как к любому другому матчу и не придавать ему особого значения. Даяна и Чжэн только начали свои карьеры. Одной 23, другой 21. Просто нужно справиться со своими нервами. Я не думаю, что Арина будет нервничать», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

19-летняя теннисистка проиграла Соболенко в полуфинале Australian Open со счетом 7:6 (7:2), 6:4. В финале действующая чемпионка турнира сыграет с Чжэн Циньвэнь из Китая.