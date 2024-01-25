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Сегодня, 17:29

Соболенко стала первой теннисисткой с 2017 года с двумя подряд финалами Australian Open

Руслан Минаев
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Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белоруска Арина Соболенко стала первой теннисисткой с 2017 года, которая дважды подряд становилась финалисткой Australian Open.

В 2016 и 2017 годах в финал Открытого чемпионата Австралии выходила американка Серена Уильямс.

Соболенко в полуфинале Australian Open-2024 обыграла американку Коко Гауфф со счетом 7:6 (7:4), 6:4. В матче за титул она сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь, победившей украинку Даяну Ястремскую (6:4, 6:4).

Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
Серена Уильямс
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