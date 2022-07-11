Кирьос: «Я испытывал большое давление на Уимблдоне»

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился впечатлениями от финала Уимблдона против серба Новака Джоковича (6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7).

«Я был очень рад, что приехал сюда. У меня были большие надежды. Но в течение всего турнира не было такого момента, когда я чувствовал бы себя хорошо. Я испытывал большое давление, что я должен чего-то достичь и что-то сделать. Мне было очень тяжело. Но сейчас уже все великолепно. Я уже выпил две бутылки пива», — приводит слова Кирьоса Eurosport.

Джокович выиграл 21-й титул на турнирах «Большого шлема» и обошел по этому показателю швейцарца Роджера Федерера (20 титулов), уступая только испанцу Рафаэлю Надалю (22).