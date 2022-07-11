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Сегодня, 01:04

Кирьос: «Я испытывал большое давление на Уимблдоне»

Сергей Разин
корреспондент
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Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился впечатлениями от финала Уимблдона против серба Новака Джоковича (6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7).

«Я был очень рад, что приехал сюда. У меня были большие надежды. Но в течение всего турнира не было такого момента, когда я чувствовал бы себя хорошо. Я испытывал большое давление, что я должен чего-то достичь и что-то сделать. Мне было очень тяжело. Но сейчас уже все великолепно. Я уже выпил две бутылки пива», — приводит слова Кирьоса Eurosport.

Джокович выиграл 21-й титул на турнирах «Большого шлема» и обошел по этому показателю швейцарца Роджера Федерера (20 титулов), уступая только испанцу Рафаэлю Надалю (22).

Wimbledon
Ник Кирьос
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