Кирьос рассказал, какой урок вынес из поражения от Джоковича в финале Уимблдона

47-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на вопрос, какой урок он вынес из поражения в финале Уимблдона-2022 от серба Новака Джоковича.

«Честно говоря, в следующий раз я чуть спокойнее старался бы быть в эмоциональном плане. Но я понимал, сколь много поставлено на карту. У меня чувство, что, если бы моим соперником по тому финалу был не Джокович, а кто-то другой, я выиграл бы матч, если учесть, как я подавал», — написал Кирьос в своих социальных сетях.

В финале «Уимблдона» 2022 года Джокович обыграл Кирьоса со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6.

Джокович выиграл 21-й титул на турнирах «Большого шлема» и обошел по этому показателю швейцарца Роджера Федерера (20 титулов), уступая только испанцу Рафаэлю Надалю (22).