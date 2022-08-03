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Сегодня, 10:57

Азаренко заявила, что столкнулась с невежеством окружающих после отстранения от Уимблдона

Алексей Еремин
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Виктория Азаренко.
Фото Global Look Press

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, входящая в совет игроков Женской теннисной ассоциации (WTA), заявила, что столкнулась с невежеством и беспечностью окружающих после недопуска российских и белорусских спортсменов на Уимблдон.

«Я состою в совете игроков, поэтому я не могу полностью выключиться из ситуации. Я очень серьезно отношусь к этой части своей работы. Думаю, что люди упустили большую возможность показать, как спорт может объединять, но я надеюсь, что мы все еще можем показать это», — приводит слова Азаренко РИА «Новости» со ссылкой на Tennis.com.

В нынешнем году директорат Уимблдона не допустил до участия в соревнованиях теннисистов из России и Белоруссии. ATP и WTA в связи с этим не стали засчитывать рейтинговые очки за участие на турнире.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220803/azarenko-1806831301.html
Теннис
Wimbledon
Виктория Азаренко
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