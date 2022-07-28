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Сегодня, 10:58

Тарпищев заявил, что Павлюченкова может успеть восстановиться к US Open

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что Анастасия Павлюченкова может успеть восстановиться после травмы к US Open.

«Павлюченкова талантливая всю жизнь была. Увы, у нее много травм, но она избавляется от них потихоньку. Через две недели начнет тренироваться, может, и успеть сыграть на US Open. Хотя больших результатов от нее не ждем», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

17 мая 31-летняя Павлюченкова снялась с «Ролан Гаррос» из-за травмы и объявила о досрочном завершении сезона.

Соревнования в основной сетке US Open пройдут с 29 августа по 11 сентября. Лучшим достижением Павлюченковой в турнире в одиночном разряде был выход в четвертьфинал в 2011 году. В парном разряде спортсменка дважды доходила до четвертьфинала (2015, 2018).

Источник: https://tass.ru/sport/15330319
Теннис
Анастасия Павлюченкова
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