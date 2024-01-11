Кирьос: «У меня разбилось сердце, когда я узнал об отказе Надаля от Australian Open-2024»

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, как отреагировал на новость о том, что 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль снялся с Открытого чемпионата Австралии.

«Я знаю, как усердно ему пришлось работать в прошлом году, чтобы восстановиться. Он хочет играть в турнирах «Большого шлема». Я всегда боялся уйти из спорта не на своих условиях, а в том случае, когда твое тело начнет говорить тебе, что, возможно, тебе уже пора заканчивать. Рафа очень важен для спорта, и его ситуация требует времени. У меня разбилось сердце, когда я увидел новость», — приводит Daily Mail слова Кирьоса.

7 января 37-летний Надаль сообщил, что из-за повреждения пропустит Australian Open. В этом сезоне он принял участие в турнире в Брисбене, где дошел до стадии четвертьфинала.

Открытый чемпионат Австралии 2024 года пройдет с 14 по 28 января.