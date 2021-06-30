Кенин проиграла Бренгл во втором раунде Уимблдона

Американская теннисистка Мэдисон Бренгл обыграла свою соотечественницу Софию Кенин (6:2, 6:4) в матче второго раунда Уимблдона в женском одиночном разряде.

В следующем раунде Бренгл сыграет с победительницей пары Виктория Голубич (Швейцария) — Дэниэлл Коллинз (США).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Мэдисон Бренгл (США) — София Кенин (США, 4) — 6:2, 6:4