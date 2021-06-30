Кенин проиграла Бренгл во втором раунде Уимблдона
21:44
Американская теннисистка Мэдисон Бренгл обыграла свою соотечественницу Софию Кенин (6:2, 6:4) в матче второго раунда Уимблдона в женском одиночном разряде.
В следующем раунде Бренгл сыграет с победительницей пары Виктория Голубич (Швейцария) — Дэниэлл Коллинз (США).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Мэдисон Бренгл (США) — София Кенин (США, 4) — 6:2, 6:4
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