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Самсонова обыграла Пегулу во втором раунде Уимблдона

21:56
Людмила Самсонова. Фото Reuters
Людмила Самсонова. Фото Reuters
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Российская теннисистка Людмила Самсонова победила американку Джессику Пегулу (6:4, 3:6, 6:3) во втором раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и семь минут. Россиянка сделала три эйса при шести двойных ошибках и трех реализованных брейкпоинтах. У ее соперницы четыре эйса, шесть двойных и два успешных брейкпоинта.

В следующем раунде Самсонова сыграет с победительницей пары Кристи Ан (США) — Слоан Стивенс (США).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, WC) — Джессика Пегула (США, 22) — 6:4, 3:6, 6:3

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