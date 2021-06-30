Самсонова обыграла Пегулу во втором раунде Уимблдона
21:56
Российская теннисистка Людмила Самсонова победила американку Джессику Пегулу (6:4, 3:6, 6:3) во втором раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.
Матч продолжался два часа и семь минут. Россиянка сделала три эйса при шести двойных ошибках и трех реализованных брейкпоинтах. У ее соперницы четыре эйса, шесть двойных и два успешных брейкпоинта.
В следующем раунде Самсонова сыграет с победительницей пары Кристи Ан (США) — Слоан Стивенс (США).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Людмила Самсонова (Россия, WC) — Джессика Пегула (США, 22) — 6:4, 3:6, 6:3
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