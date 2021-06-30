Тиафо сыграет с Хачановым в третьем круге Уимблдона
21:36
Американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в третий круг Уимблдона.
Во втором круге он обыграл Вашека Поспишила со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.
В следующем раунде Тиафо сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Фрэнсис Тиафо (США) — Вашек Поспишил (Канада) — 6:4, 6:4, 6:4
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