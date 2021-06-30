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Тиафо сыграет с Хачановым в третьем круге Уимблдона

21:36
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в третий круг Уимблдона.

Во втором круге он обыграл Вашека Поспишила со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.

В следующем раунде Тиафо сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Фрэнсис Тиафо (США) — Вашек Поспишил (Канада) — 6:4, 6:4, 6:4

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