Тиафо сыграет с Хачановым в третьем круге Уимблдона

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в третий круг Уимблдона.

Во втором круге он обыграл Вашека Поспишила со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.

В следующем раунде Тиафо сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Фрэнсис Тиафо (США) — Вашек Поспишил (Канада) — 6:4, 6:4, 6:4