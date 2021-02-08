Касаткина вышла во второй круг Australian Open

Россиянка Дарья Касаткина 8 февраля в двух сетах обыграла британку Кэти Бултер (6:1, 6:4) и пробилась во второй круг турнира. Матч длился час и 12 минут.

В следующем раунде 23-летняя теннисистка сыграет против победителя в паре Арина Соболенко (Белоруссия) — Виктория Кужмова (Словакия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия) — Кэти Бултер (Великобритания) — 6:1, 6:4

Сара Эррани (Италия, Q) — Ван Цян (Китай, 30) — 2:6, 6:4, 6:4

Тимеа Бабош (Венгрия, Q) — Изалин Бонавантюр (Бельгия, LL) — 7:6 (7:0), 6:4

Ига Свентек (Польша, 15) — Аранча Рус (Голландия) — 6:1, 6:3