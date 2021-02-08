Монфис проиграл в первом круге Australian Open

Французский теннисист Гаэль Монфис 8 февраля в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии в пяти сетах уступил финну Эмилю Руусувуори (6:3, 4:6, 5:7, 6:3, 3:6). Матч длился три часа и 49 минут.

Следующим соперником Руусувуори станет победитель в паре Йосихито Носиока (Япония) — Педро Мартинес (Испания).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Гаэль Монфис (Франция, 10) — 3:6, 6:4, 7:5, 3:6, 6:3

Корантен Муте (Франция) — Джон Миллмэн (Австралия) — 6:4, 6:7 (4:7), 3:6, 6:2, 6:3

Алекс Болт (Австралия, WC) — Норберт Гомбош (Словакия) — 6:2, 6:2, 4:6, 6:3