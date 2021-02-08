Монфис проиграл в первом круге Australian Open
07:08
Французский теннисист Гаэль Монфис 8 февраля в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии в пяти сетах уступил финну Эмилю Руусувуори (6:3, 4:6, 5:7, 6:3, 3:6). Матч длился три часа и 49 минут.
Следующим соперником Руусувуори станет победитель в паре Йосихито Носиока (Япония) — Педро Мартинес (Испания).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Гаэль Монфис (Франция, 10) — 3:6, 6:4, 7:5, 3:6, 6:3
Корантен Муте (Франция) — Джон Миллмэн (Австралия) — 6:4, 6:7 (4:7), 3:6, 6:2, 6:3
Алекс Болт (Австралия, WC) — Норберт Гомбош (Словакия) — 6:2, 6:2, 4:6, 6:3
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю