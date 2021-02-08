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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Серена Уильямс вышла во второй круг Australian Open

06:28
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Американская теннисистка Серена Уильямс в первом круге Australian Open обыграла немку Лауру Зигемунд со счетом 6:1, 6:1.

Встреча длилась 57 минут. 11-я ракетка мира сделала 4 эйса и совершила одну двойную ошибку.

Во втором круге Уильямс встретится с сербкой Ниной Стоянович.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Серена Уильямс (США, 10) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:1, 6:1

Ребекка Марино (Канада, Q) — Кимберли Биррелл (Австралия, WC) — 6:0, 7:6 (11:9)

Каролин Гарсия (Франция) — Полона Херцог (Словения) — 7:6 (8:6), 6:3

Нина Стоянович (Сербия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:3, 6:4

Камила Джорджи (Италия) — Ярослава Шведова (Казахстан) — 6:3, 6:3

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