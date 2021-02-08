Серена Уильямс вышла во второй круг Australian Open
Американская теннисистка Серена Уильямс в первом круге Australian Open обыграла немку Лауру Зигемунд со счетом 6:1, 6:1.
Встреча длилась 57 минут. 11-я ракетка мира сделала 4 эйса и совершила одну двойную ошибку.
Во втором круге Уильямс встретится с сербкой Ниной Стоянович.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Серена Уильямс (США, 10) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:1, 6:1
Ребекка Марино (Канада, Q) — Кимберли Биррелл (Австралия, WC) — 6:0, 7:6 (11:9)
Каролин Гарсия (Франция) — Полона Херцог (Словения) — 7:6 (8:6), 6:3
Нина Стоянович (Сербия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:3, 6:4
Камила Джорджи (Италия) — Ярослава Шведова (Казахстан) — 6:3, 6:3
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