Касаткина проиграла Свентек в третьем круге Australian Open
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пройти в четвертый круг Australian Open.
В третьем круге Касаткина уступила Иге Свентек из Польши в двух сетах — 2:6, 3:6.
В четвертом круге Свентек встретится с победителем матча Сорана Кирстя (Румыния) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 10).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Ига Свентек (Польша, 7) — Дарья Касаткина (Россия, 25) — 6:2, 6:3
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