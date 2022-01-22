Касаткина проиграла Свентек в третьем круге Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пройти в четвертый круг Australian Open.

В третьем круге Касаткина уступила Иге Свентек из Польши в двух сетах — 2:6, 3:6.

В четвертом круге Свентек встретится с победителем матча Сорана Кирстя (Румыния) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 10).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Ига Свентек (Польша, 7) — Дарья Касаткина (Россия, 25) — 6:2, 6:3