Оже-Альяссим обыграл Эванса и вышел в четвертый круг Australian Open, где может встретиться с Рублевым

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прошел в четвертый круг Australian Open. В третьем круге Оже-Альяссим победил британца Дэниэла Эванса в трех сетах — 6:4, 6:1, 6:1. В четвертом круге канадец встретится с победителем матча Андрей Рублев (Россия, 5) — Марин Чилич (Хорватия, 27). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 54 000 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Третий круг Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 24) — 6:4, 6:1, 6:1