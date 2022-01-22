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Сегодня, 11:12

Оже-Альяссим обыграл Эванса и вышел в четвертый круг Australian Open, где может встретиться с Рублевым

Иван Торопцев
Корреспондент

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прошел в четвертый круг Australian Open.

В третьем круге Оже-Альяссим победил британца Дэниэла Эванса в трех сетах — 6:4, 6:1, 6:1.

В четвертом круге канадец встретится с победителем матча Андрей Рублев (Россия, 5) — Марин Чилич (Хорватия, 27).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 24) — 6:4, 6:1, 6:1

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
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