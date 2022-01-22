Оже-Альяссим обыграл Эванса и вышел в четвертый круг Australian Open, где может встретиться с Рублевым
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прошел в четвертый круг Australian Open.
В третьем круге Оже-Альяссим победил британца Дэниэла Эванса в трех сетах — 6:4, 6:1, 6:1.
В четвертом круге канадец встретится с победителем матча Андрей Рублев (Россия, 5) — Марин Чилич (Хорватия, 27).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 24) — 6:4, 6:1, 6:1
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