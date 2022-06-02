Касаткина проиграла Свентек в полуфинале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила первой ракетке мира Иге Свентек в полуфинале «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 1 час 4 минуты и завершился со счетом 2:6, 1:6.

Касаткина, 20-я ракетка мира, два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из одного. На счету Свентек — один эйс, две двойные и пять реализованных брейк-пойнтов из 10.

В финале турнира Свентек сыграет с победительницей матча Мартина Тревизан (Италия) — Кори Гауфф (США).

Для польской теннисистки это 34-я победа подряд. Она во второй раз вышла в финал «Ролан Гаррос».

В 2020 году Свентек выиграла этот турнир, обыграв в финале американку Софию Кенин (6:4, 6:1).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Ига Свентек (Польша, 1) — Дарья Касаткина (Россия, 20) — 6:2, 6:1