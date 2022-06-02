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Сегодня, 16:48

Касаткина проиграла Свентек первый сет в полуфинале «Ролан Гаррос»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла Иге Свентек из Польши первый сет в полуфинале женской сетки «Ролан Гаррос».

Касаткина проиграла со счетом 2:6. Продолжительность сета составила 36 минут.

Россиянка сделала 2 подачи на вылет и допустила 1 двойную ошибку, реализовав единственный брейк-поинт в партии. У Свентек ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-поинта из 7.

Победитель матча выйдет в финал «Ролан Гаррос», в котором сыграет с победителем встречи Кори Гауфф (США, 18) — Мартина Тревизан (Италия)

Теннис
Roland Garros
Дарья Касаткина
Ига Свентек
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