Касаткина проиграла Свентек первый сет в полуфинале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла Иге Свентек из Польши первый сет в полуфинале женской сетки «Ролан Гаррос».

Касаткина проиграла со счетом 2:6. Продолжительность сета составила 36 минут.

Россиянка сделала 2 подачи на вылет и допустила 1 двойную ошибку, реализовав единственный брейк-поинт в партии. У Свентек ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-поинта из 7.

Победитель матча выйдет в финал «Ролан Гаррос», в котором сыграет с победителем встречи Кори Гауфф (США, 18) — Мартина Тревизан (Италия)