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Селиваненко о поражении Касаткиной в полуфинале «Ролан Гаррос»: «Счет говорит сам за себя»

Селиваненко считает, что Свентек превзошла Касаткину по игре в 1/2 финала «Ролан Гаррос»
Георгий Скобликов
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение Дарьи Касаткиной от Иги Свентек (2:6, 1:6) в полуфинале женского «Ролан Гаррос».

«По игре Ига превзошла Дашу. Соперница Касаткиной была сильнее во всех компонентах игры. Счет говорит сам за себя. Даше не удалось навязать борьбу. На сегодняшний момент сильнейшая в мире теннисистка продолжает свою беспроигрышную серию», — сказал Селиваненко «СЭ».

Матч Касаткина — Свентек длился 1 час и 6 минут.

Для Касаткиной это был первый в карьере полуфинал турнира «Большого шлема».
Ига Свентек является первой ракеткой мира по рейтингу WTA. В финале женского «Ролан Гаррос» польская теннисистка встретится с Мартиной Тревизан или Кори Гауфф.

Теннис
Roland Garros
Дарья Касаткина
Ига Свентек
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