Шихабара и Колхоф выиграли «Ролан Гаррос» в миксте
Ена Шихабара и Весли Колхоф выиграли «Ролан Гаррос» в разряде микст.
В финале они победили Ульрикке Эйкери и Йорана Влигена в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:2
Шихабара и Колхоф впервые в карьере выиграли турнир Большого шлема в парном разряде.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Микст
Парный разряд
Финал
Ена Шибахара/Весли Колхоф (Япония/Нидерланды, 2) — Ульрикке Эйкери/Йоран Влиген (Норвегия/Бельгия) — 7:6 (7:5), 6:2
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