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Сегодня, 15:15

Шихабара и Колхоф выиграли «Ролан Гаррос» в миксте

Иван Торопцев
Корреспондент
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Ена Шихабара и Весли Колхоф выиграли «Ролан Гаррос» в разряде микст.

В финале они победили Ульрикке Эйкери и Йорана Влигена в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:2

Шихабара и Колхоф впервые в карьере выиграли турнир Большого шлема в парном разряде.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Микст

Парный разряд

Финал

Ена Шибахара/Весли Колхоф (Япония/Нидерланды, 2) — Ульрикке Эйкери/Йоран Влиген (Норвегия/Бельгия) — 7:6 (7:5), 6:2

Теннис
Roland Garros
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