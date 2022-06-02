Шихабара и Колхоф выиграли «Ролан Гаррос» в миксте

Ена Шихабара и Весли Колхоф выиграли «Ролан Гаррос» в разряде микст.

В финале они победили Ульрикке Эйкери и Йорана Влигена в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:2

Шихабара и Колхоф впервые в карьере выиграли турнир Большого шлема в парном разряде.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Микст

Парный разряд

Финал

Ена Шибахара/Весли Колхоф (Япония/Нидерланды, 2) — Ульрикке Эйкери/Йоран Влиген (Норвегия/Бельгия) — 7:6 (7:5), 6:2