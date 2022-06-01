Зверев восхитился игрой Джоковича и Надаля на «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира Александр Зверев поделился мнением по поводу испанца Рафаэля Надаля (5) и серба Новака Джоковича (1) после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос».

«Рядом со мной в сетке находятся первая ракетка мира и 13-кратный победитель «Ролан Гаррос», поэтому от победы мне легче не стало. Есть серьезная причина, по которой они доминируют на турнирах «Большого шлема». Они лучшие уже больше 15 лет.

Я не обыгрывал их, но я понимаю, что был очень близок. У меня бывали сложные матчи против них. Хотя между тяжелым матчем и победой большая разница. Надеюсь, мне удастся победить в эту пятницу», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Ранее немец обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7) в четвертьфинале «Ролан Гаррос». В следующем раунде Зверев сыграет с Рафаэлем Надалем (Испания), который ранее обыграл Новака Джоковича.