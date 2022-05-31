Александр Зверев: «Просто рад, что дальше встречусь или с первой ракеткой мира, или с королем грунта»

Третья ракетка мира Александр Зверев подвел итоги четвертьфинального матча «Ролан Гаррос», в котором победил испанца Карлоса Алькараса.

«Фантастический матч. Карлос казался почти непобедимым в течение грунтового сезона. Поэтому я очень доволен выступлением. У меня получилось показать лучший теннис с первого розыгрыша.

Я вышел в полуфинал, победив, возможно, лучшего грунтовика сезона. Это говорит о том, что я тоже могу неплохо играть.

Я просто рад, что дальше встречусь или с первой ракеткой мира, или с королем грунта», — сказал Зверев Tennis Channel.

В следующем раунде Зверев сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Рафаэль Надаль (Испания).