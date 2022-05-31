Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 22:32

Александр Зверев: «Просто рад, что дальше встречусь или с первой ракеткой мира, или с королем грунта»

Александр Зверев подвел итоги четвертьфинального матча «Ролан Гаррос» против Карлоса Алькараса
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Третья ракетка мира Александр Зверев подвел итоги четвертьфинального матча «Ролан Гаррос», в котором победил испанца Карлоса Алькараса.

«Фантастический матч. Карлос казался почти непобедимым в течение грунтового сезона. Поэтому я очень доволен выступлением. У меня получилось показать лучший теннис с первого розыгрыша.

Я вышел в полуфинал, победив, возможно, лучшего грунтовика сезона. Это говорит о том, что я тоже могу неплохо играть.

Я просто рад, что дальше встречусь или с первой ракеткой мира, или с королем грунта», — сказал Зверев Tennis Channel.

В следующем раунде Зверев сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Рафаэль Надаль (Испания).

Roland Garros
Александр Зверев (теннис)
Карлос Алькарас
0
Читайте также
Сын мафиозника организовал турнир по хоккейным дракам. Скоро в них будут участвовать тафгаи
Шестеркин против Василевского, Ничушкин против Макдэвида. Полуфиналы Кубка Стэнли-2022, расписание, прогнозы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Веснина дала прогноз на исход матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» между Кудерметовой и Касаткиной
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости