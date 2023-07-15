20-летний Алькарас — третий теннисист в 21 веке, кто сыграет в нескольких финалах «Больших шлемов» до 21 года

Испанец Карлос Алькарас вышел в финал Уимблдона и сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Первая ракетка стал третьим теннисистом, побывавшим в нескольких финалах турниров «Большого шлема» до наступления 21 года. Ранее он стал победителем US-Open-2022.

20-летний Алькарас по этому показателю присоединился к Джоковичу (2 финала) и соотечественнику Рафаэлю Надалю (4).

Финал Уимблдона между Алькарасом и Джоковичем состоится 16 июля.