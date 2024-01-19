Хачанов обыграл Махача и вышел в четвертый круг Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в третьем круге турнира Australian Open. В четырех сетах он выиграл у чеха Томаша Махача — 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 3 часа 28 минут. На счету россиянина 17 подач навылет, 5 двойных ошибок и 2 из 3 реализованных брейк-пойнтов. Его соперник 17 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 из 19 брейк-пойнтов.

Следующим соперником Хачанов будет итальянец Янник Синнер, который переиграл аргентинца Себастьяна Баэса — 6:0, 6:1, 6:3.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Карен Хачанов (Россия, 15) — Томаш Махач (Чехия) — 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5)

Янник Синнер (Италия, 4) — Себастьян Баэс (Аргентина, 26) — 6:0, 6:1, 6:3