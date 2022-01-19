Карацев победил Макдональда и сыграет с Маннарино в третьем круге Australian Open
Российский теннисист Аслан Карацев вышел в третий круг Australian Open.
Во втором круге Карацев победил американца Маккензи Макдональда — 3:6, 6:2, 6:2, 6:3.
В третьем круге россиянин встретится с французом Адрианом Маннарино, который ранее победил поляка Хуберта Хуркача.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Аслан Карацев (Россия, 18) — Маккензи Макдональд (США) — 3:6, 6:2, 6:2, 6:3
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