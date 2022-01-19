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Сегодня, 13:30

Карацев победил Макдональда и сыграет с Маннарино в третьем круге Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент
Аслан Карацев.
Фото AFP

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в третий круг Australian Open.

Во втором круге Карацев победил американца Маккензи Макдональда — 3:6, 6:2, 6:2, 6:3.

В третьем круге россиянин встретится с французом Адрианом Маннарино, который ранее победил поляка Хуберта Хуркача.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Аслан Карацев (Россия, 18) — Маккензи Макдональд (США) — 3:6, 6:2, 6:2, 6:3

Теннис
Australian Open
Адриан Маннарино
Аслан Карацев
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