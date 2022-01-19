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Сегодня, 13:21

«Хачанов может доставить серьезные трудности». Чесноков оценил шансы россиянина против Надаля

Чесноков оценил шансы Хачанова в матче против Надаля на Australian Open
Георгий Скобликов
Карен Хачанов.
Фото AFP

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу российского теннисиста Карена Хачанова над французом Бенжаменом Бонзи (6:4, 6:0, 7:5) в матче второго круга Australian Open-2022.

«Думаю, что, после того как Хачанов уверенно выиграл два сета, в начале третьего у него был спад. Но если сравнивать уровни Надаля и Бонзи, то это небо и земля. Карену предстоит серьезное, тяжелое испытание с Рафаэлем. Все-таки сегодня Надаль уже не тот, каким был в 2009 году, когда выиграл Australian Open. Хачанов набирает форму, он будет играть в два раза лучше, чем сегодня, чтобы доставить серьезные трудности Рафаэлю Надалю. Он может это сделать. В первом и во втором круге для Надаля соперники были комфортными, а Карен сможет ему преподнести сложности. Матч будет зрелищным и интересным», — сказал Чесноков «СЭ».

В третьем круге Хачанов встретится с 35-летним Надалем, который ранее обыграл немца Янника Ханфманна.

Теннис
Australian Open
Андрей Чесноков
Карен Хачанов
Рафаэль Надаль
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