Карацев за 4 часа и 55 минут обыграл испанца Мунара в первом круге Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев в упорном матче обыграл испанца Хауме Мунара в первом круге одиночного разряда турнира «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

Встреча продолжалась 4 часа и 55 минут минуты и завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (7:3), 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

Карацев отметился семью эйсами, допустил восемь двойных ошибок и сделал восемь брейков. На счету Мунара шесть эйсов, четыре двойные ошибки и восемь брейков.

Следующим соперником Карацева станет представитель США Маккензи Макдональд.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Аслан Карацев (Россия, 18) — Хауме Мунар (Испания) — 3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4, 6:4