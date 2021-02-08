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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Карацев обыграл Маджера и пробился во второй круг Australian Open

07:50
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Российский теннисист Аслан Карацев 8 февраля в матче 1-го тура круга Australian Open в трех сетах обыграл итальянца Джанлуку Маджера — 6:3, 6:3, 6:4. Матч длился час и 40 минут.

В следующем раунде 27-летний спортсмен сыграет против победителя в матче Бенуа Пер (Франция) — Егор Герасимов (Белоруссия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Аслан Карацев (Россия, Q) — Джанлука Маджер (Италия) — 6:3, 6:3, 6:4

Педро Мартинес (Испания) — Йошихито Нишиока (Япония) — 6:7 (3:7), 6:1, 6:1, 6:1

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