Карацев обыграл Маджера и пробился во второй круг Australian Open
07:50
Российский теннисист Аслан Карацев 8 февраля в матче 1-го тура круга Australian Open в трех сетах обыграл итальянца Джанлуку Маджера — 6:3, 6:3, 6:4. Матч длился час и 40 минут.
В следующем раунде 27-летний спортсмен сыграет против победителя в матче Бенуа Пер (Франция) — Егор Герасимов (Белоруссия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Аслан Карацев (Россия, Q) — Джанлука Маджер (Италия) — 6:3, 6:3, 6:4
Педро Мартинес (Испания) — Йошихито Нишиока (Япония) — 6:7 (3:7), 6:1, 6:1, 6:1
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