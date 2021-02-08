Осака прокомментировала победу над Павлюченковой в первом круге Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака в интервью пресс-службе WTA 8 февраля прокомментировала победу над Анастасией Павлюченковой в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 6:1, 6:2.

«Кажется, в последний раз мы с Павлюченковой играли в финале турнира в Осаке-2019. Конечно, непросто стартовать матчем против действительно сильной спортсменки. С другой стороны, это мне даже немного помогло. С первых геймов я знала, что надо быть собранной и не допускать ошибок, а то все могло закончиться для меня слишком рано», — сказала Осака.

Встреча в финале турнира в Осаке завершилась победой 23-летней японки — 6:2, 6:3.

В следующем раунде Осака встретится с победительницей матча Полона Херцог (Словакия) — Каролин Гарсия (Франция).