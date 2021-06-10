Павлюченкова поделилась эмоциями после выхода в финал Roland Garros
21:25
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями после выхода в финал Roland Garros. В полуфинале она обыграла Тамару Зиданшек из Словении (7:5, 6:3).
«Трудно описать словами, каково это — выйти в свой первый финал турнира «Большого шлема». Париж, это любовь», — написала Павлюченкова в Instagram.
В финале соперницей Павлюченковой станет победительница пары Барбора Крейчикова (Чехия) — Мария Саккари (Греция).
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