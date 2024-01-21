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Сегодня, 17:38

Каливод прокомментировал поражение Мирры Андреевой от Барборы Крейчиковой на Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Александр Каливод прокомментировал игру россиянки Мирры Андреевой на Australian Open.

Андреева проиграла чешке Барборе Крейчиковой в четвертом круге Australian Open (6:4, 3:6, 2:6), не сумев выйти в четвертьфинал турнира.

«То, что Андреева уже сделала на этом турнире в свои 16 лет, уже очень здорово. Выход в четвертый круг тоже является достижением. Самое простое и банальное, что можно сказать о её поражении в матче с Крейчиковой: Андреева устала«, — цитирует Каливода RT.

Источник: RT
Теннис
Australian Open
Мирра Андреева
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