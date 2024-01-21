Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:26

Каливод оценил игру Хачанова в четвертом круге Australian Open

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер России Александр Каливод отреагировал на поражение российского теннисиста Карена Хачанова в матче четвертого круга Australian Open с итальянцем Янником Синнером (4:6, 5:7, 3:6).

«Я не то чтобы удивлен вылетом Хачанова — в принципе, расклад сил тут был в пользу Синнера. Итальянец потихоньку делает шаг за шагом в своём развитии и уже стал элитным игроком. Но очень обидно и досадно за Карена, который никак не может преодолеть барьер, связанный с его откатом, в хорошем смысле этого слова, после попадания в топ-10 рейтинга», — сказал Каливод RT.

В следующем раунде 4-я ракетка мира Синнер сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1261137-kalivoda-porazhenie-hachanov
Australian Open
Карен Хачанов
Янник Синнер
0
Читайте также
Россиянки Андреева и Тимофеева проиграли в четвертом круге Australian Open
Базылюк выиграла личный турнир на чемпионате России по прыжкам
Отец пилота потерпевшего крушение в Афганистане самолета следил за полетом сына
Число погибших при ударе по рынку в Донецке возросло до 25
На Украине рассказали о ярости Парижа из-за гибели французских наемников
Крушение самолета с россиянами на борту в Афганистане. Главное
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Алекс Де Минаур — Андрей Рублев: видеообзор матча четвертого круга Australian Open
Рублев о победе над Де Минауром: «Проигрывая 1:2 по сетам, я сказал себе, что нужно бороться до конца»
«Подумал, что умру, но сделаю все для победы». Рублев наказал недавнего обидчика Джоковича
Мирра Андреева о своем выступлении на Australian Open: «В целом, я провела хороший турнир»
Рублев одержал 300-ю победу в карьере
Рублев в 10-й раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алекс Де Минаур — Андрей Рублев: видеообзор матча четвертого круга Australian Open

Каливод прокомментировал поражение Мирры Андреевой от Барборы Крейчиковой на Australian Open

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости