Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Чакветадзе отреагировала на вылет Карацева с «Ролан Гаррос»

19:06
Аслан Карацев. Фото Reuters
Аслан Карацев. Фото Reuters
Теги:

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала «СЭ» поражение россиянина Аслана Карацева от немца Филиппа Кольшрайбера в матче второго круга «Ролан Гаррос» (3:6, 6:7, 6:4, 1:6).

«Вообще сегодня не его день. На задней линии было очень много ошибок. Под конец игры и подача уже не получалась. Конечно, ожидали увидеть другую картину. Аслан хорошо отыграл сезон и в первом кругу тоже все было неплохо. Он пытался бороться, но это не помогло», — сказала Чакветадзе «СЭ».

Также Чакветадзе оценила шансы Аслана Карацева на «Уимблдоне».

«Аслан на траве не играл, но я думаю, что на «Уимблдоне» у него будет больше шансов, чем на «Ролан Гаррос». Мне показалось, что покрытие слишком медленное для него. Думаю, трава больше к харду приближена, а на харде у него был полуфинал, так что, вероятно, на траве он далеко пройдет», — добавила Чакветадзе.

Ранее, 1 июня, Аслан Карацев в первом круге Roland Garros обыграл американца Дженсона Бруксби (6:3, 6:4, 6:4).

(Мария Куцубеева)

Читайте также

Чемпионат мира по хоккею-2021: расписание матчей 1/4 финала, Россия — Канада и другие игры
Россия не выигрывала у Канады 10 лет. Сейчас поражение станет катастрофой
Президент «Легион-Динамо» рассказал, на какой позиции видит Хабиба
«Баффало» выиграл драфт-лотерею НХЛ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд