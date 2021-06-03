Чакветадзе отреагировала на вылет Карацева с «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала «СЭ» поражение россиянина Аслана Карацева от немца Филиппа Кольшрайбера в матче второго круга «Ролан Гаррос» (3:6, 6:7, 6:4, 1:6).

«Вообще сегодня не его день. На задней линии было очень много ошибок. Под конец игры и подача уже не получалась. Конечно, ожидали увидеть другую картину. Аслан хорошо отыграл сезон и в первом кругу тоже все было неплохо. Он пытался бороться, но это не помогло», — сказала Чакветадзе «СЭ».

Также Чакветадзе оценила шансы Аслана Карацева на «Уимблдоне».

«Аслан на траве не играл, но я думаю, что на «Уимблдоне» у него будет больше шансов, чем на «Ролан Гаррос». Мне показалось, что покрытие слишком медленное для него. Думаю, трава больше к харду приближена, а на харде у него был полуфинал, так что, вероятно, на траве он далеко пройдет», — добавила Чакветадзе.

Ранее, 1 июня, Аслан Карацев в первом круге Roland Garros обыграл американца Дженсона Бруксби (6:3, 6:4, 6:4).

(Мария Куцубеева)