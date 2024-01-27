Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:20

Селиваненко не считает, что фактор игрового времени в предыдущих матчах повлияет на финал Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от финала Australian Open между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером.

«Даниил и Янник на пути к финалу прошли разными с точки зрения проведенного на корте времени путями. Но финал всегда есть финал и фактор игрового времени в предыдущих матчах не является каким-то уж особенно определяющим фактором», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Финал Australian Open пройдет в воскресенье, 27 января. В полуфинале Медведев в пяти сетах обыграл немца Александра Зверева (5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3). Синнер в четырех сетах одержал победу над сербом Новаком Джоковичем (6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3).

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Янник Синнер
0
Читайте также
Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален отмечает 50-летие
18-летний боец ММА погиб в Кирове после спарринга
Умерла актриса Вера Молчанова
Путин заявил о намерении России сделать всё для окончательного искоренения нацизма
На Украине признали подлинность списка военнопленных на борту сбитого Ил-76
Бойцы ВС РФ захватили натовский БТР в бою под Артемовском
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петрова объяснила, что помогло Медведеву победить Зверева

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости