Селиваненко не считает, что фактор игрового времени в предыдущих матчах повлияет на финал Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от финала Australian Open между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером.

«Даниил и Янник на пути к финалу прошли разными с точки зрения проведенного на корте времени путями. Но финал всегда есть финал и фактор игрового времени в предыдущих матчах не является каким-то уж особенно определяющим фактором», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Финал Australian Open пройдет в воскресенье, 27 января. В полуфинале Медведев в пяти сетах обыграл немца Александра Зверева (5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3). Синнер в четырех сетах одержал победу над сербом Новаком Джоковичем (6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3).