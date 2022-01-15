Кафельников заявил, что титул Карацева в Сиднее поможет ему на Australian Open

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу россиянина Аслана Карацева на турнире ATP 250 в Сиднее.

«Важнейшая победа для Карацева! Очень важно перед большим шлемом провести хороший турнир. Этот титул поможет Аслану психологически не дрогнуть, ведь ему придется защищать не мало очков на АО. В прошлом году он блестяще выступил в Австралии — добрался до полуфинала мейджора. Есть предпосылки к тому, что и в этом году на Australian Open у Аслана все будет хорошо. Хочется верить в то, что Карацев повторить свой прошлогодний результат», — сказал Кафельников «СЭ».

Ранее, 15 января, 28-летний Карацев стал победителем турнира в Сиднее (Австралия), в финале обыграв британца Энди Маррея со счетом 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты.

Карацев в первом круге предстоящего Australian Open встретится с испанцем Хауме Мунаром.