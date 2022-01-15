Карацев обыграл Маррея и стал победителем турнира в Сиднее
Российский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира ATP в Сиднее (Австралия), в финале обыграв британца Энди Маррея со счетом 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты.
28-летний Карацев — финалист одного турнира «Большого шлема» в миксте (Открытый чемпионат Франции-2021) и победитель уже трех турниров ATP в одиночном разряде.
Также он является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в миксте, обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.
Карацев в первом круге предстоящего Australian Open встретится с испанцем Хауме Мунаром.
Сидней (Австралия)
Турнир ATP Sydney Tennis Classic
Призовой фонд 521 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Аслан Карацев (Россия, 1) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 6:3, 6:3