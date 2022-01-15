Карацев обыграл Маррея и стал победителем турнира в Сиднее

Российский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира ATP в Сиднее (Австралия), в финале обыграв британца Энди Маррея со счетом 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты.

28-летний Карацев — финалист одного турнира «Большого шлема» в миксте (Открытый чемпионат Франции-2021) и победитель уже трех турниров ATP в одиночном разряде.

Также он является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в миксте, обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

Карацев в первом круге предстоящего Australian Open встретится с испанцем Хауме Мунаром.

Сидней (Австралия)

Турнир ATP Sydney Tennis Classic

Призовой фонд 521 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Аслан Карацев (Россия, 1) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 6:3, 6:3