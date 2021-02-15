Победитель Australian Open и Открытого чемпионата Франции, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников поделился ожиданиями от четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). В нем встретятся два россиянина — Андрей Рублев и Даниил Медведев.

«Они оба находятся в хорошей форме. Думаю шансы 50 на 50, все будет зависеть от того, кто выиграет первый сет. Думаю, кто выиграет первый сет, выиграет и матч», — цитирует ТАСС Кафельникова. — Не думаю, что Медведев неудобен для Рублева. Последний раз когда они играли на US Open, по моему мнению, Рублев отдал свой матч. Надеюсь, что послезавтра такой ситуации не будет, будет борьба".

Помимо Рублева и Медведева, в четвертьфинал Australian Open вышел дебютант турниров «Большого шлема» Аслан Карацев, который сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Это уникальное достижение, так впервые в истории Открытой эры тенниса в четвертьфинале турнира серии «Большого шлема» сыграют сразу три россиянина.

Четвертьфинальные встречи пройдут уже сегодня ночью.