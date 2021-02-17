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Кафельников считает маловероятным российский финал на Australian Open

10:14
Евгений Кафельников. Фото Никита Успенский
Евгений Кафельников. Фото Никита Успенский
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Чемпион Australian Open-1999 экс-теннисист Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» победу Даниила Медведева над Андреем Рублевым в 1/4 финала Australian Open (7:5, 6:3, 6:2).

17&nbsp;февраля. Мельбурн. Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева и&nbsp;вышел в&nbsp;полуфинал Australian Open.Медведев и австралийская жара отправили Рублева домой. Даниил — в полуфинале

«Ключевой момент — первый сет. Как я и предполагал, победитель первого сета выиграл матч. Я это говорил исходя из того, что физические кондиции Рублева не позволяют ему сейчас на должном уровне играть с теннисистами такого уровня. Если он сразу же дает преимущество сопернику, ему очень сложно потом бороться за победу. Так все и сложилось. Мне, как человеку, разбирающемуся в теннисе, было все ясно уже после первого сета», — сказал Кафельников «СЭ».

Также он отметил, что не считает Медведева неудобным соперником для Рублева несмотря на то, что Андрей за всю историю встреч не выиграл у него ни одного сета.

«По всем другим компонентам Рублев не проигрывает Медведеву. Может быть, в какой-то степени подача уступает. Но главное — он проигрывает в физической кондиции: скорость движения по корту и выносливость. Теннис сейчас очень атлетичный вид спорта, без этой функции ты не сможешь рассчитывать на самые высокие места, получится лишь достичь более низкого уровня.

Что касается полуфинала, то для Медведева без разницы, кто станет для него соперником. Он обыгрывал и Надаля, и Циципаса. Наверное, для поклонников Надаля и телевизионных рейтингов, будет лучше встреча с Рафой. Но Циципас тоже играет на уровне, так что затрудняюсь выбрать. Российский финал маловероятен. Я думаю, Аслан уже и так выше головы прыгнул. Еще раз выражаю восхищение его результатом, но Джокович для Карацева будет крайне тяжелым соперником. Конечно, есть шанс на чудо, будем надеяться", — заявил Кафельников «СЭ».

В полуфинале Медведев сыграет с победителем матча Циципас — Надаль, который начнется в 11:30 по московскому времени.

(Сергей Федоров)

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