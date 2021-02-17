Даниил Медведев стал третьей ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над соотечественником Андреем Рублевым (7:5, 6:3, 6:2) в четвертьфинале Australian Open 17 февраля поднялся на третье место в онлайн-рейтинге ATP. Официально его позиция будет зафиксирована в понедельник, 22 февраля.

За выход в полуфинал турнира «Большого шлема» 25-летний россиянин получил 540 очков, что позволило ему опередить австрийца Доминика Тима. До этого Медведев занимал четвертое место.

В полуфинале Australian Open Медведев сыграет с победителем пары Стефанос Циципас — Рафаэль Надаль. Встреча состоится сегодня, 17 февраля. Начало — в 11.30 (мск).