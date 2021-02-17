Медведев выиграл 11 матчей подряд с игроками топ-10 рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева (7:5, 6:3, 6:2) в четвертьфинале Australian Open. Эта победа стала 11-й подряд для Медведева над игроками из топ-10 мирового рейтинга.

Последнее поражение от игрока из десятки лучших в мире Медведев потерпел 12 сентября. Тогда он проиграл австрийцу третьей ракетке мира Доминику Тиму (0:3) в полуфинале US Open.

25-летний россиянин сыграет в полуфинале с победителем пары Циципас — Надаль. В другом полуфинале Аслан Карацев встретится с Новаком Джоковичем.